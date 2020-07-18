Президент "Агробізнесу" відповів на звинувачення у побитті арбітра: Може, це сталося у ресторані
Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький прокоментував інформацію, що арбітра Юрія Іванова побили у суддівській кімнаті. Арбітра начебто побили після матчу 24-го туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".
У коментарі "Футбол NEWS" Собуцький розповів свою версію подій, які сталися у Волочиську 15-го липня.
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Зокрема, Собуцький переконує, що звернеться у поліцію, щоб була проведена експертиза.
"Упевнений, в УАФ є відповідні органи, які повинні в цьому розібратися. Ми теж будемо звертатися у поліцію через помилковий виклик. Нехай зроблять експертизу", – сказав Собуцький.
Президент відповів на звинувачення
У побитті арбітра Юрія Іванова підозрюють саме Собуцького. Зокрема, повідомлялося, що Іванов вказав у рапорті матчу про рукоприкладство Собуцького.
За інформацією ЗМІ, після гри Собуцький привів трьох невідомих осіб до арбітрів. Можливо, вони й побили арбітра.
Собуцький відкидає ці звинувчення.
Кажуть, що я бив. Нехай розкажуть, чим я бив: руками, ногами або головою. Не знаю, що вони там придумали,
– сказав президент "Агробізнесу".
За словами Собуцького, арбітра могли побити за межами стадіону.
"Може, це сталося по дорозі, може, в ресторані вони сиділи. Є інформація, що вони були в ресторані. Сьогодні-завтра ми поговоримо з людьми, запитаємо, можливо, там щось було. Тому що в роздягальні вони не перебували цілу годину, а поліцію викликали з іншого місця. Якби їх побили на стадіоні, як вони стверджують, тоді вони на арену ж і повинні були викликати поліцію", – резюмував Собуцький.