Суд відхилив апеляцію Джоковича: першу ракетку світу депортують з Австралії

Новак Джокович не зможе захистити титул чемпіона Australian Open. Сербський тенісист програв у суді та буде депортований з Австралії.

Джокович програв суд

Суд прийняв рішення відхили апеляцію Новака Джоковича у справі про в'їзд в Австралію. Australian Open відбудеться без однієї з головних зірок тенісу.

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Найближчим часом сербського спортсмена депортують із країни.

Сербський тенісист подав апеляцію після повторного рішення анулювати його візу. Причиною такого рішення уряду країни стала відмова Джоковича ві вакцинації.

Федеральний суд Австралії став на бік уряду, який діяв у межах закону, коли вдруге анулював візу першої ракетки світу. Таке рішення може стати фатальним для серба, йому можуть заборонити в'їзд в Австралію на три роки.

Резонансна історія в'їзду Джоковича в Австралію

34-річний сербський тенісист прилетів у Мельбурн, щоб взяти участь на Australian Open. Новак хотів захистити титул чинного чемпіона престижного турніру. Однак серба несподівано затримали в аеропорту Австралії.

Причина затримання – тенісист із Сербії прилетів на змагання без вакцинації. Австралія анулювала візу тенісиста, після чого Новак відразу подав апеляцію.

10 січня адвокати спортсмена виграли суд проти австралійського уряду. Після чого Новак провів перші тренування на австралійському корті, які стали для нього останніми.

Серба знову затримали, йому вдруге загрожувало скасування візи. Другий раз суд вже прийняв рішення, яке було не на користь Джоковича – візу остаточно скасували.

Відкритий чемпіонат Австралії відбудеться з 17-го до 30-го січня у Мельбурні.