Не коментують момент із позитивним тестом

Сім'я першої ракетки світу вирішила поставити крапку у резонансній справі з в'їздом Новака Джоковича в Австралію. Однак спілкування з журналістами обірвалось після одного незручного запитання.

До теми Джокович нарешті вільний: тенісист вперше провів тренування в Австралії – фото

Один із журналістів у своєму запитання пригадав позитивний тест на коронавірус у Новака, який він отримав 16 грудня. А вже наступного дня Джокович вручав нагороду найкращому молодому гравцеві країни. Питання було адресоване брату сербського тенісиста.

Після чого Джордже терміново завершив пресконференцію, не ставши відповідати на запитання.

Дивіться відео з пресконференції

Джоковича не впускали в Австралію: резонансна історія