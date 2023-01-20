15 січня 2022 року Шахтар оформив рекордний трансфер в історії футболу. Челсі заплатило за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами. Він переплюнув Андрія Шевченка, за якого свого часу все те ж Челсі віддало мільйони євро.
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Неправильні звинувачення у бік Срни
Безпосередню участь у цьому трансфері взяв Даріо Срна. Хорватський спеціаліст їздив у Лондон, щоб особисто провести перемовини з представниками Челсі. Згодом директор із футболу у Шахтарі склав компанію Мудрику на матчі Челсі проти Крістал Пелес, У цей день якраз лондонський клуб офіційно оголосив про підписання Михайла.
Срна із 22-річним лівим вінгером зробили спільне фото на фоні "Стемфорд Брідж". У їх руках був український прапор.
В інтерв'ю The Guardian Срна розповів, що отримував образи зі сторони уболівальників Арсенала, які були розлючені трансфером Мудрика у Челсі. Фани "канонірів" зробили в Даріо винним у зриві переходу Михайла у їх улюблену команду.
Деякі погрози навіть були зі смертельним підтекстом.
Срна ж заперечив слова фанатів "червоного" Лондона. Даріо запевнив, що працював виключно на користь донецького клубу.
Цікаво, що журналіст Пірс Морган, який є фанатом Арсенала, розкритикував вибір Мудрика перейти у Челсі.
Відзначимо, що саме Арсенал був першим, хто увімкнувся у боротьбу за Мудрика. Але їх спроби не задовольнили керівництво Шахтаря у фінансовій частині.