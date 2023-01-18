Михайло Мудрик підписав контракт з Челсі на 8,5 років – до літа 2031 року. І за кожен тиждень, що він проводитиме на "Стемфорд брідж", футболіст зароблятиме 97 тисяч фунтів. За рік це буде трохи більше, аніж 5 мільйонів фунтів. Такі дані наводить The Athletic.

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Арсенал, який теж намагався підписати Мудрика, готовий був платити українському футболісту менше на 10 тисяч фунтів стерлінгів в тиждень. Але не це стало причиною тому, чому Мудрик не перейшов в Арсенал.

Це не перша інформація щодо зарплати Мудрика в Челсі. Видання Evening Standard писало, що Мудрик отримуватиме значно більше – 150 тисяч фунтів стерлінгів в тиждень. А от видання The Independent давало на третину меншу суму, яка ближча до даних The Athletic – 100 тисяч фунтів стерлінгів в тиждень.

Щодо порівняння з зарплатами інших гравців, то Мудрик отримуватиме втричі менше, аніж його конкурент на позиції лівого вінгера Рахім Стерлінг. Англієць отримує в Челсі близько 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Це чи не найбільша зарплата в клубі.