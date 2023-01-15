Михайло Мудрик нарешті перейшов в АПЛ. Його новим клубом став лондонський Челсі, який виграв конкуренцію у Арсенала та переманив зірку Шахтаря.

До теми Зустріч проти омріяного Арсенала неминуча: Михайло Мудрик – гравець Челсі

"Сині" заплатять українському клубу 70 мільйонів євро гарантовано. Ще 30 мільйонів донеччани можуть отримати бонусами. Це робить Мудрика найдорожчим трансфером в історії України.

Серед всіх трансферів наших співвітчизників ніхто не переходив за таку суму. Рекорд належав Андрію Шевченку, за якого той таки Челсі у 2006 році заплатив майже 44 мільйони євро.

ТОП-10 найдорожчих трансферів українських гравців:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ РІК ЗВІДКИ КУДИ СУМА ТРАНСФЕРУ 1 Михайло Мудрик 2023 Шахтар Челсі 70 мільйонів євро 2 Андрій Шевченко 2006 Мілан Челсі 44 мільйона євро 3 Олександр Зінченко 2022 Манчестер Сіті Арсенал 35 мільйона євро 4 Андрій Ярмоленко 2017 Динамо Боруссія Д 25 мільйонів євро 5 Дмитро Чигринський 2009 Шахтар Барселона 25 мільйонів євро 6 Андрій Шевченко 1999 Динамо Мілан 24 мільйона євро 7 Віталій Миколенко 2022 Динамо Евертон 23,5 мільйона євро 8 Андрій Ярмоленко 2018 Боруссія Д Вест Хем 20 мільйонів євро 9 Сергій Ребров 2000 Динамо Тоттенхем 18 мільйонів євро 10 Роман Яремчук 2021 Гент Бенфіка 17 мільйонів євро

Мудрик в Шахтарі

Відзначимо, що цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

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Також у 2022 році Мудрик дебютував за збірну України, забивши один гол у 11-ти зустрічах. Популярний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент. Його ціна досягла 40 мільйонів євро.