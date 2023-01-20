15 января 2022 года Шахтер оформил рекордный трансфер в истории футбола Челси заплатило за Михаила Мудрика 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусами. Он переплюнул Андрея Шевченко, за которого в свое время все же Челси отдало миллионы евро.
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Неправильные обвинения в сторону Срны
Непосредственное участие в этом трансфере принял Дарио Срна. Хорватский специалист ездил в Лондон, чтобы лично провести переговоры с представителями Челси. Впоследствии директор по футболу в Шахтере составил компанию Мудрику на матче Челси против Кристал Пелес, В этот день как раз лондонский клуб официально объявил о подписании Михаила.
Срна с 22-летним левым вингером сделали совместное фото на фоне "Стэмфорд Бридж". В их руках был украинский флаг.
В интервью The Guardian Срна рассказал, что получал оскорбления со стороны болельщиков Арсенала, которые были взбешены трансфером Мудрика в Челси. Фаны "канониров" сделали в Дарио виновным в срыве перехода Михаила в их любимую команду.
Некоторые угрозы были даже со смертельным подтекстом.
Срна же отрицал слова фанатов "красного" Лондона. Дарио заверил, что работал исключительно в пользу донецкого клуба.
Интересно, что журналист Пирс Морган, являющийся фанатом Арсенала, раскритиковал выбор Мудрика перейти в Челси.
Отметим, что именно Арсенал был первым, кто включился в борьбу за Мудрика. Но их попытки не удовлетворили руководство Шахтера в финансовой части.