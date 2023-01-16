Донецький клуб таки дотис Челсі, якому за Мудрика довелось викласти 100 мільйонів євро, 30 з яких будуть у вигляді бонусів. Михайло підписав контракт на 8,5 років – до 30 червня 2031 року.

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Морган: Дивно спостерігати, як український гравець з таким ентузіазмом фліртує з Арсеналом

Журналіст Пірс Морган не розуміє рішення Мудрика перебратись у Челсі. Хоча до цього Михайло неодноразово розповідав, що хотів би перебратись в Арсенал. Представник ЗМІ назвав таку поведінку українського футболіста "фліртом".

Також Морган розкритикував перехід Михайла у клуб, уболівальники якого досі співають пісні про колишнього власника Челсі Романа Абрамовича, який є другом очільника терористичної Росії Владіміра Путіна.

Моя остання думка щодо Мудрика полягає в тому, що трохи дивно спостерігати, як український гравець з таким ентузіазмом фліртує з Арсеналом, а потім в останню хвилину обирає клуб, уболівальники якого продовжують співати на підтримку одного з найкращих друзів Путіна,

– написав журналіст.

Цікаво, що Пірс Морган є фанатом Арсенала, тому такий його коментар є доволі логічним. Він залишився незадоволеним, що Мудрик та Шахтар обрали "синю" частину Лондона.

У Челсі Мудрик виступатиме під 15-м номером, під яким раніше грав легендарний нападник "синіх" Дідьє Дрогба. У цей день перед оголошенням трансферу Михайло у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни прибув на "Стемфорд Брідж", аби підтримати своїх нових одноклубників.

Важливо! Трансфер Михайла Мудрика увійшов в історії України, як найдорожчий перехід. До цього таке звання носив Андрій Шевченко, який свого часу перебрався у Челсі за 44 мільйони євро.

15 січня Челсі приймало Крістал Пелес. "Сині" завдяки голу Кая Гаверца мінімально перемогли 1:0.

У перерві поєдинку Мудрик вийшов на футбольне поле стадіону, щоб привітатись із фанатами Челсі. Також Михайло вже поспілкувався із пресслужбою клубу.