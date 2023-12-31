Наприкінці вересня цього року Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на "Бій століття". Повідомлялося, що в угоді був прописаний реванш.

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Президент Top Rank Тодд Дюбеф підтвердив, що боксери отримають можливість зустрітися вдруге. Однак це відбудеться за однієї умови. Зірки хевівейту повинні продемонструвати видовищний поєдинок, лише в такому випадку буде сенс проводити реванш.

"Я не великий фанат реваншів. Це позбавляє призу перший бій. Положення про матч-реванш – це новий аспект, який став популярний в останні півтора десятиліття, але ми повинні визнати, що зараз у контракти вносять пункт про матчі-реванші і це стає нормою.

На нас чекає особливий момент у лютому, коли визначиться абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі. Ми зараз говоримо про двох найкращих важковаговиків у світі, які, сподіваюся, покажуть нам неймовірний бій. Якщо це так, то тоді, звичайно, вони заслужать на матч-реванш. Будемо сподіватися, що вони влаштують таке протистояння, що всі захочуть побачити їхній реванш", – розповів Дюбеф.

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