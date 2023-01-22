Україна завоювала перше золото на зимовій Універсіаді-2023: відео

На зимовій Універсіаді-2023 збірна України здобула першу золоту нагороду. Медаль у скарбничку "синьо-жовтих" приніс сноубордист Михайло Харук.

В американському Лейк-Плесіді тривають змагання зимової Універсіади-2023. Збірна України здобула першу золоту нагороду.

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Перше золото України на Універсіаді-2023

Змагання у паралельному гігантському слаломі тривали один день. Під час кваліфікації представник України Михайло Харук показав один з найкращих результатів.

У фіналі змагань Михайлу протистояв австрієць Матеус Пінк. Запекла боротьба точилася до самого фінішу. Втім, українець виявився спритнішим і випередив представника Австрії на 0.69 секунд.

Відео чемпіонського фіналу

Ця медаль стала четвертою для України в загальному заліку і першою золотою нагородою на Універсіаді-2023. До цього українці здобули одну срібну і дві бронзові медалі. У загальному медальному заліку Україна посідає 17 місце.

Всі медалі України на Універсіаді-2023

Прикарпатський сноубордист Михайло Харук ставав чемпіоном світу серед юніорів у 2019 році. На його рахунку дві медалі на рівні Кубка Європи: у 2020 і 2021 роках. В особистих змагання Кубка світу зі сноубордингу Михайло займав 17 місце.