В американском Лейк-Плэсиде продолжаются соревнования зимней Универсиады-2023. Сборная Украины завоевала первую золотую награду.

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Первое золото Украины на Универсиаде-2023

Соревнования в параллельном гигантском слаломе продолжались один день. В ходе квалификации представитель Украины Михаил Харук показал один из лучших результатов.

В финале соревнований Михаилу противостоял австриец Матеус Пинк. Ожесточенная борьба шла до самого финиша. Впрочем, украинец оказался ловчее и опередил представителя Австрии на 0.69 секунд.

Видео чемпионского финала

Эта медаль стала четвертой для Украины в общем зачете и первой золотой наградой на Универсиаде-2023. До этого украинцы получили одну серебряную и две бронзовые медали. В общем медальном зачете Украина занимает 17-е место.

Все медали Украины на Универсиаде-2023

Любопытно знать. Прикарпатский сноубордист Михаил Харук становился чемпионом мира среди юниоров в 2019 году. На его счету две медали на уровне Кубка Европы: в 2020 и 2021 годах. В личных соревнованиях Кубка мира по сноубордингу Михаил занимал 17 место.