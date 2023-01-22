В американском Лейк-Плэсиде продолжаются соревнования зимней Универсиады-2023. Сборная Украины завоевала первую золотую награду.
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Первое золото Украины на Универсиаде-2023
Соревнования в параллельном гигантском слаломе продолжались один день. В ходе квалификации представитель Украины Михаил Харук показал один из лучших результатов.
В финале соревнований Михаилу противостоял австриец Матеус Пинк. Ожесточенная борьба шла до самого финиша. Впрочем, украинец оказался ловчее и опередил представителя Австрии на 0.69 секунд.
Видео чемпионского финала
Эта медаль стала четвертой для Украины в общем зачете и первой золотой наградой на Универсиаде-2023. До этого украинцы получили одну серебряную и две бронзовые медали. В общем медальном зачете Украина занимает 17-е место.
Все медали Украины на Универсиаде-2023
- Золото: Михаил Харук (сноубординг, параллельный слалом-гигант)
- Серебро: Дмитрий Грущак (биатлон, гонка преследования)
- Бронза: Юлия Огородная и Степан Кинаш (биатлон, одиночный микст), Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк (лыжное двоеборье)