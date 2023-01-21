Дворазовий призер Олімпійських ігор не зможе принести у скарбничку України особисті нагороди. В усьому винна травма, яку Олександр Абраменко отримав у США. Про це розповів тренер української збірної Енвер Аблаєв.

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Аблаєв: Не сталося якогось надзвичайного падіння

Зазначається, що спортсмен травмувався під час виконання стрибків. Його лижа зачепилась за сніг, тому коліно Олександра пішло не так, як потрібно.

На Кубку світу в Канаді ми не побачимо Олександра Абраменка. Він у США виконував звичайний стрибок "фулл-фулл" – не сталося якогось надзвичайного падіння, але коли виїжджав на трампліні, його лижа дуже зачепилася за сніг, і коліно трішки пішло на "скрутку",

– сказав наставник.

Зверніть увагу! Етап Кубка світу з лижної акробатики проходить у канадському Квебеку протягом 21 – 22 січня.

Україну на змаганнях у Канаді представляють вісім спортсменів: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір та Максим Кузнецов, Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк.

Відзначимо, що Олександр Абраменко став найкращим спортсменом 2022 року на думку Асоціації спортивних журналістів.