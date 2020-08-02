"Дніпро-1" почне підготовку до нового сезону 3 серпня. В цей же день команді представлять нового головного тренера Віктора Скрипника.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Поки інформації про відставку Дмитра Михайленка з посади головного тренера "Дніпра-1" не було.

За підсумками чемпіонату України "Дніпро-1" посів сьоме місце і поступився "Колосу" в боротьбі за путівку в Лігу Європи. "Зоря" фінішувала третьою, отримавши в наступному сезоні право зіграти в груповому турнірі Ліги Європи.

Скрипник у "Зорі": головне

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги. Начебто у "Зорі" заборгованість по зарплаті вже 3 місяці.

Ведучий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.

Повідомляється, начебто Скрипник вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".

"Зоря" у сезоні 2019/2020 стала бронзовим призером УПЛ та гарантувала участь у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.

Хто очолить "Зорю"?

"Зорю" може очолити Олександр Бабич. Про те, що наставник "Маріуполя" Олександр Бабич може стати новим головним тренером "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке" і "Бомбардир".

Повідомляється, що Бабич не єдиний кандидат на посаду головного тренера "Зорі". У луганському клубі розглядають декілька варіантів.