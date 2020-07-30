Не можна сказати, що спорт поза політикою, – Скрипник розповів про відмову російським клубам
Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник отримував пропозиції очолити російські клуби. Однак відмовив їм. Хоча назвав російську команду, яку міг би очолити.
Про пропозиції очолити російські команди він розповів в інтерв'ю програми "ТаТоТаке". Наводимо фрагмент розмови журналістів та Віктор Скрипника.
Оце так: Ультрас хочуть керувати "Динамо" – добре, але спочатку хай гроші занесуть, – Суркіс
– Ви свого часу відмовили кільком російським клубам. І пояснювали це тим, що ви не хочете, щоб про вас погано говорили. Ви можете розшифрувати це пояснення. Це страх осуду від людей, чи у вас принципова політична позиція – ви розумієте, що відбувається між нашими країнами та ви якось засуджуєте Росію?
– Це сукупність. Все одно, як би ти не хотів, не можна сказати, що спорт поза політикою. Він все одно в політиці. І не я один приймаю ці рішення. Я знаю що це буде не те що неправильно. Це буде як у фільмі – "мене не приймуть тут, і погано приймуть там" (мова йде про цитату з фільму "Д'Артаньян та три мушкетери", – прим. ред.). І це не те, що лякає, просто не хочеться таке мати.
– Репутація погана буде.
– Топові клуби – це, дійсно, спортивний виклик. Такі як "Динамо" (Київ), "Спартак" (Москва), "Ювентус" (Турин), "Вердер" (Бремен). Це топова вища футбольна матерія, яку хочеться мати та відповідати їй. Це все можна зрозуміти. А от периферійне і лиш би – це не потрібне.
–Тобто якби вас запросив "Спартак" – ви б подумали?
– Ну, по перше, мене не питали. По друге, на цей момент я – "Зоря". Це не означає, що ви зараз все перефразуєте... Я не чекаю нічого. Я хочу…. Я не один приймаю рішення. В мене є сім'я, заради якої я живу. Є три людини, які можуть мною командувати – дружина та двоє дітей. Моя дочка може мені сказати, що робити, і я буду це робити. Тому що я їй довіряю. і без того я ніяк не живу.
Мені надходили пропозиції, я розмовляв. Але рішення, яке я прийняв – я не жалію, адже я себе добре тут почуваю. Але це не означає, що колись, десь... Хоча я не збираю до 65 – 70 років тренувати. Ще 7 – 10 років максимум. Це важко.
Відео інтерв'ю Віктор Скрипника