Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник отримував пропозиції очолити російські клуби. Однак відмовив їм. Хоча назвав російську команду, яку міг би очолити.

Про пропозиції очолити російські команди він розповів в інтерв'ю програми "ТаТоТаке". Наводимо фрагмент розмови журналістів та Віктор Скрипника.

Оце так: Ультрас хочуть керувати "Динамо" – добре, але спочатку хай гроші занесуть, – Суркіс

– Ви свого часу відмовили кільком російським клубам. І пояснювали це тим, що ви не хочете, щоб про вас погано говорили. Ви можете розшифрувати це пояснення. Це страх осуду від людей, чи у вас принципова політична позиція – ви розумієте, що відбувається між нашими країнами та ви якось засуджуєте Росію?

– Це сукупність. Все одно, як би ти не хотів, не можна сказати, що спорт поза політикою. Він все одно в політиці. І не я один приймаю ці рішення. Я знаю що це буде не те що неправильно. Це буде як у фільмі – "мене не приймуть тут, і погано приймуть там" (мова йде про цитату з фільму "Д'Артаньян та три мушкетери", – прим. ред.). І це не те, що лякає, просто не хочеться таке мати.

– Репутація погана буде.

– Топові клуби – це, дійсно, спортивний виклик. Такі як "Динамо" (Київ), "Спартак" (Москва), "Ювентус" (Турин), "Вердер" (Бремен). Це топова вища футбольна матерія, яку хочеться мати та відповідати їй. Це все можна зрозуміти. А от периферійне і лиш би – це не потрібне.

–Тобто якби вас запросив "Спартак" – ви б подумали?

– Ну, по перше, мене не питали. По друге, на цей момент я – "Зоря". Це не означає, що ви зараз все перефразуєте... Я не чекаю нічого. Я хочу…. Я не один приймаю рішення. В мене є сім'я, заради якої я живу. Є три людини, які можуть мною командувати – дружина та двоє дітей. Моя дочка може мені сказати, що робити, і я буду це робити. Тому що я їй довіряю. і без того я ніяк не живу.

Мені надходили пропозиції, я розмовляв. Але рішення, яке я прийняв – я не жалію, адже я себе добре тут почуваю. Але це не означає, що колись, десь... Хоча я не збираю до 65 – 70 років тренувати. Ще 7 – 10 років максимум. Це важко.

Відео інтерв'ю Віктор Скрипника