Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник близький, щоб покинути луганський клуб. Тренер може з нового сезону очолити СК "Дніпро-1".

Ведучий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив нові подробиці призначення Віктора Скрипника головним тренером "Дніпра-1".

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Деталі зміни тренера у "Дніпрі-1"

За інформацією Співаковського, "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.

"Дніпро-1" вирішив змінити головного тренера після невдачі у плей-офф за право зіграти у Лізі Європи. Підопічні Дмитра Михайленка з тріском вилетіли від "Колоса".

Саме після цієї гри інвестори та керівництво "Дніпра-1" вирішили змінити тренера.

Повідомляється, начебто Скрипник вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".

Чому Скрипник покидає "Зорю"

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги.

Начебто у "Зорі" заборгованість по зарплаті вже 3 місяці.

Окрім того, "Зоря" має кадрові проблеми, адже в міжсезоння клуб покинуло ряд провідних футболістів.

"Зоря" у сезоні 2019/2020 стала бронзовим призером УПЛ та гарантувала участь у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.