Луганська "Зоря" визначилася з потенційним новим головним тренером, якщо команду покине Віктор Скрипник. "Зорю" може очолити Олександр Бабич.

Про те, що наставник "Маріуполя" Олександр Бабич може стати новим головним тренером "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке" і "Бомбардир".

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Повідомляється, що Бабич не єдиний кандидат на посаду головного тренера "Зорі". У луганському клубі розглядають декілька варіантів.

Бабич покине "Маріуполь"?

Чутки про відставку 41-річного наставника "азовців" з'явилися на початку липня.

Повідомлялося, що "Маріуполь" очолить Остап Маркевич, син колишнього наставника "Дніпра" та "Металіста".

Втім, не відомо, чи Бабич остаточно покине "Маріуполь". 29-го липня команда зіграє у фіналі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи.

Суперником "Маріуполя" буде "Колос".

Що відомо про відставку Скрипника

Віктор Скрипник може покинути "Зорю" та очолити СК "Дніпро-1". Зокрема, колишній гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги.

За інформацією "ТаТоТаке", "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.

Повідомляється, начебто Скрипник вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".