"Зоря" визначилася з кандидатом на заміну Скрипника
Луганська "Зоря" визначилася з потенційним новим головним тренером, якщо команду покине Віктор Скрипник. "Зорю" може очолити Олександр Бабич.
Про те, що наставник "Маріуполя" Олександр Бабич може стати новим головним тренером "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке" і "Бомбардир".
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Повідомляється, що Бабич не єдиний кандидат на посаду головного тренера "Зорі". У луганському клубі розглядають декілька варіантів.
Бабич покине "Маріуполь"?
Чутки про відставку 41-річного наставника "азовців" з'явилися на початку липня.
Повідомлялося, що "Маріуполь" очолить Остап Маркевич, син колишнього наставника "Дніпра" та "Металіста".
Втім, не відомо, чи Бабич остаточно покине "Маріуполь". 29-го липня команда зіграє у фіналі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи.
Суперником "Маріуполя" буде "Колос".
Що відомо про відставку Скрипника
Віктор Скрипник може покинути "Зорю" та очолити СК "Дніпро-1". Зокрема, колишній гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги.
За інформацією "ТаТоТаке", "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.
Повідомляється, начебто Скрипник вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".