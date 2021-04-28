Скільки заробив Луческу після чемпіонства з Динамо: шалена сума

Київське Динамо ще за 3 тури до завершення сезону УПЛ оформило дострокове чемпіонство. Футболісти та тренерський штаб отримали солідні преміальні за виграш.

Грошовий бонус за чемпіонство

Не лише футболісти заробили солідні гроші після чемпіонства. Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже у перший рік на чолі київського клубу привів киян до вже двох трофеїв.

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75-річний фахівець не лише здобув кубки, а й поповнив свій бюджет чималою сумою. Луческу отримав за чемпіонство з Динамо грошовий бонус у вигляді 1 мільйона євро.

Румун підійняв над головою вже свій 9-й титул чемпіона України. До цього спеціаліст 8 разів ставав найкращим у сезоні з донецьким Шахтарем.

Додамо, що наставник заявив, що чудово почувається у Києві. Луческу не збирається достроково покидати клуб навіть попри провокації десятка ультрас киян. Мірча очолив Динамо у липні 2020 року, підписавши 2-річний контракт.