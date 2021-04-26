Суркіс заявив, що кожен футболіст клубу знає, яку суму премії він отримає. Власник киян також сказав, що цих грошей може вистачити на купівлю однокімнатної квартири або хорошого автомобіля.

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"Футболісти отримають те, що прописано у них за контрактом. Всі з команди знають, що вони отримають за чемпіонство. Чи можна купити на ці преміальні квартиру або машину? Дивлячись яку машину. Різні є машини і квартири. Якщо однокімнатну, то може і можна купити, або автомобіль хороший. Або й те, й інше. Залежить від того, хто в якому районі хоче жити", – пожартував Суркіс-молодший.

Довгоочікуване чемпіонство Динамо: коротко

25 квітня Динамо розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і за три тури до завершення першості стало чемпіоном УПЛ. Шахтар сенсаційно поступився Олександрії і відстає від киян вже на 13 очок.

Динамо стало чемпіоном України вперше за п'ять років. Чотири попередні сезони титул вигравав донецький Шахтар.



Динамо стало чемпіоном України / Інфографіка Спорт 24