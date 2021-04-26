Теплий прийом від ультрас

Після матчу та нагородження чемпіонів команда вирушила на клубну базу. Відразу декілька десятків фанатів чекали рідний клуб, щоб привітати команду з успіхом у внутрішньому чемпіонаті.

Як це було Динамо стало чемпіоном України

Вболівальники кричали: "Динамо", "Динамо – чемпіони". Також не обійшлось і без традиційних фаєрів, які додають яскравості дійству. Після такого теплого прийому футболісти вийшли з клубного автобуса подякувати фанатам за підтримку. Здається, що так добре ультрас київського клубу ще не зустрічали Мірчу Луческу.

До цього наставник вступав з ними лише у словесні перепалки. Однак біля бази точно не було фанатів, які залишаються проти призначення румуна на пост головного тренера столичного клубу.

Своєю чергою один із керівників ультрас сказав слова подяки гравцям та тренерському штабу за хороший сезон. Динамо ще за три тури до завершення чемпіонату одягнуло на свої шиї "золоті" нагороди, випередивши Шахтар, який є одвічним конкурентом киян.

Динамівські фанати зустріли команду біля бази відео