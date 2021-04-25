Динамо – Інгулець 5:0
Голи: Забарний, 4, Бєсєдін, 14, Циганков, 48, 71, Попов, 82
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- Динамо у 22 турі перемогло Шахтар і збільшило перевагу до 10 очок над "гірниками". Відтак уже в грі з Інгульцем підопічні Мірчі Луческу могли достроково стати чемпіонами України. Для цього потрібно було виграти в Інгульця, або зіграти не гірше за Шахтар, який паралельно грав проти Олександрії.
Чемпіонська перемога Динамо
Відео голу Забарного
На 9 хвилині Де Пена міг записати другий асист у свій актив. Його простріл з лівого флангу замкнув Артем Бєсєдін. Та нападник Динамо не влучив у ворота.
Ще через 3 хвилини Де Пена виконав черговий геніальний пас. Динамо заробило штрафний, і поки всі гравці чекали навісу, Де Пена віддав прихований вертикальний пас на Віталя Буяльського. Хавбек уникнув офсайду та пробив у голкіпера.
Відео голу Бєсєдіна
Динамо продовжувало "возити" Інгулець і могло забивати третій гол уже на 17 хвилині. "Біло-сині" дотепно розіграли кутовий, як у матчі проти Зорі. Цього разу адресатом акцентованого навісу став нестримний Де Пена. Уругваєць потужно пробив, але Кринський здійснив блискучий сейв.
На 35 хвилині воротам Інгульця загрожував Віталій Миколенко. Бєсєдін отримав пас з глибини та вирішив віддати на Миколенка, який набігав. Віталій вигриз м'яч, увірвався у штрафний та пробив низом у голкіпера.
Відео першого голу Циганкова
На 52 хвилині рахунок міг стати непристойним. Після навісу з кутового Андрієвський замикав передачу на дальній стійці. Гравець Динамо пробив у нижній кут, проте Кринський знову був на висоті.
Відео другого голу Циганкова
Динамо грало у своє задоволення і створювало справді красиві передумови для голу. На 80 хвилині Родрігес наважився на дальній удар. М'яч падав під поперечину, однак Кринський відбив його. В атаки не соромилися ходити й оборонці.
Динамо зупинилося на 5 голах і яскраво оформило чемпіонство. Завдяки перемозі у чемпіонаті України Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.