Динамо – Інгулець 5:0

Голи: Забарний, 4, Бєсєдін, 14, Циганков, 48, 71, Попов, 82

Дивіться також Шахаб приніс перемогу Зорі над Олімпіком у матчі з двома пенальті: відео

Динамо у 22 турі перемогло Шахтар і збільшило перевагу до 10 очок над "гірниками". Відтак уже в грі з Інгульцем підопічні Мірчі Луческу могли достроково стати чемпіонами України. Для цього потрібно було виграти в Інгульця, або зіграти не гірше за Шахтар, який паралельно грав проти Олександрії.

Чемпіонська перемога Динамо

Кияни відразу взялися за справу, запропонувавши гостям із села Петрове високий темп. На 4 хвилині гри Карлос Де Пена навісив у штрафний з лівого флангу, де першим на м'ячі був Ілля Забарний і переграв голкіпера.

Відео голу Забарного

На 9 хвилині Де Пена міг записати другий асист у свій актив. Його простріл з лівого флангу замкнув Артем Бєсєдін. Та нападник Динамо не влучив у ворота.

Ще через 3 хвилини Де Пена виконав черговий геніальний пас. Динамо заробило штрафний, і поки всі гравці чекали навісу, Де Пена віддав прихований вертикальний пас на Віталя Буяльського. Хавбек уникнув офсайду та пробив у голкіпера.

На 14 хвилині Динамо збільшило перевагу. Микола Шапаренко заробив штрафний на правому фланзі й дотепно розіграв м'яч з Де Пеною. Після цього Микола навісив у штрафний і Бєсєдін у падінні пробив головою точно в кут – 2:0!

Відео голу Бєсєдіна

Динамо продовжувало "возити" Інгулець і могло забивати третій гол уже на 17 хвилині. "Біло-сині" дотепно розіграли кутовий, як у матчі проти Зорі. Цього разу адресатом акцентованого навісу став нестримний Де Пена. Уругваєць потужно пробив, але Кринський здійснив блискучий сейв.

На 35 хвилині воротам Інгульця загрожував Віталій Миколенко. Бєсєдін отримав пас з глибини та вирішив віддати на Миколенка, який набігав. Віталій вигриз м'яч, увірвався у штрафний та пробив низом у голкіпера.

Відразу після перерви Динамо відзначилося утретє. Сергій Сидорчук відправив м'яч на лівий фланг, звідки Де Пена навісив у штрафний на Циганкова. Віктор пробив головою, але Кринський відбив м'яч. Першим на добиванні був Буяльський, та Кринський здійснив другий сейв. Втретє врятувати свою команду голкіпер Інгульця не зміг. Циганков таки заштовхав м'яч у ворота.

Відео першого голу Циганкова

На 52 хвилині рахунок міг стати непристойним. Після навісу з кутового Андрієвський замикав передачу на дальній стійці. Гравець Динамо пробив у нижній кут, проте Кринський знову був на висоті.

Динамо не зупинялося і довело перевагу до 4 голів на 71 хвилині. Атака киян розпочалася з елегантної передачі Шепелєва, якою він вивів Родрігеса на рандеву з голкіпером. Жерсон обіграв Кринського, але втратив момент для удару. Родрігес віддав на Бєсєдіна, який відразу знайшов Циганкова. Віктор пробив з-за меж штрафного і м'яч після рикошету залетів від поперечини у ворота!

Відео другого голу Циганкова

Динамо грало у своє задоволення і створювало справді красиві передумови для голу. На 80 хвилині Родрігес наважився на дальній удар. М'яч падав під поперечину, однак Кринський відбив його. В атаки не соромилися ходити й оборонці.

На 82 хвилині Денис Попов розрядив гармату з-за меж штрафного. Кринський відбив на кутовий і тільки відтермінував гол Попова. Денис прийшов у штрафний на кутовий та головою замкнув навіс – 5:0!

Динамо зупинилося на 5 голах і яскраво оформило чемпіонство. Завдяки перемозі у чемпіонаті України Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.



Динамо стало чемпіоном України / Інфографіка Спорт 24