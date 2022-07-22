Зінченко переходить в Арсенал: скільки на цьому трансфері заробить Шахтар
Джерело:"ТаТоТаке"
Олександр Зінченко однією ногою вже став гравцем Арсенала. Залишилось пройти лише формальності та офіційно підписати контракт.
"Гірникам" вигідний такий трансфер
За перехід українського футболіста Арсеналу доведеться викласти для Манчестер Сіті 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї солідної суми певний відсоток отримає Шахтар – рідний клуб Олександра Зінченка.
Варто прочитати Він винятковий футболіст, – тренер Арсенала у захваті від переходу Зінченка
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, донецький клуб заробить на такому трансфері приблизно 450 тисяч євро.
Тут все досить просто. Є платіж солідарності, його ніхто не скасовував. Він становить 5% від загальної суми. Кожний сезон гравця від 12 до 23 років розписується, в якому клубі футболіст грав. Я порахував – якщо Шахтарю нарахують 5 сезонів, що Зінченко там грав, то донецький клуб отримає 40% від цих п'яти. Це 600 тисяч євро. Якщо 4 сезони – приблизно 450 тисяч. Одним словом, на Джурасека вистачить,
– розповів журналіст "ТаТоТаке".
Нагадаємо, що Зінченко виступав у структурі донеччан до липня 2016 року. Після чого зробив необдуманий вчинок та перейшов у російську Уфу.
Зінченко переїжджає у Лондон
- 25-річний лівий захисник вже прибув на тренувальний збір Арсенала у США. Момент прибуття потрапив в об'єктиви камер уболівальників.
- Головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола та одноклубники Родрі та Кайл Вокер попрощались із Зінченком.
- Наставник "канонірів" вже прокоментував перехід українця. Мікель Артета радий возз'єднанню з Олександром, адже разом працювали у Сіті.
- За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, футболіст вже підписав контракт із лондонським клубом до кінця 2026 року.