Зінченко переходить в Арсенал: скільки на цьому трансфері заробить Шахтар

Олександр Зінченко однією ногою вже став гравцем Арсенала. Залишилось пройти лише формальності та офіційно підписати контракт.

"Гірникам" вигідний такий трансфер

За перехід українського футболіста Арсеналу доведеться викласти для Манчестер Сіті 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї солідної суми певний відсоток отримає Шахтар – рідний клуб Олександра Зінченка.

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За інформацією журналіста Михайла Співаковського, донецький клуб заробить на такому трансфері приблизно 450 тисяч євро.

Тут все досить просто. Є платіж солідарності, його ніхто не скасовував. Він становить 5% від загальної суми. Кожний сезон гравця від 12 до 23 років розписується, в якому клубі футболіст грав. Я порахував – якщо Шахтарю нарахують 5 сезонів, що Зінченко там грав, то донецький клуб отримає 40% від цих п'яти. Це 600 тисяч євро. Якщо 4 сезони – приблизно 450 тисяч. Одним словом, на Джурасека вистачить,

– розповів журналіст "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що Зінченко виступав у структурі донеччан до липня 2016 року. Після чого зробив необдуманий вчинок та перейшов у російську Уфу.

Зінченко переїжджає у Лондон