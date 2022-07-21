Вже у розташуванні Арсенала
25-річний лівий захисник вже покинув розташування Манчестер Сіті заради переходу в інший клуб АПЛ Арсенал. В об'єктиви когось із фанатів вже потрапило відео з Олександром Зінченком, який у США прибув у розташування "канонірів".
До теми Нам його не вистачатиме, але життя триває, – захисник МанСіті тепло попрощався із Зінченком
Чоловік голосно викрикнув "Удачі", а футболіст помахав у відповідь рукою. Це унікальні кадри прибуття Зінченка на передсезонний збір лондонського клубу.
Зінченко прибув на збір Арсенала: дивіться відео
Нагадаємо, що Арсенал теж свій тренувальний збір проводить у США. 21 липня команда Мікеля Артети у товариському матчі переграла Орландо Сіті з рахунком 1:3. Перед цим Арсенал здолав Нюрнберг (3:5) та Евертон Віталія Миколенка (0:2).
Головне про трансфер Зінченка в Арсенал
- Олександру залишилось пройти медогляд та підписати контракт із лондонським клубом.
- За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Арсеналу такий трансфер обійдеться у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Адже у Зінченка є чинна угода з МанСіті, яка спливає лише 30 червня 2024 року.
- Начебто футболіст вже уклав угоду з "канонірами" до кінця 2026 року.
- У своєму останньому сезоні за чинного чемпіона АПЛ Зінченко провів 28 матчів, у яких відзначився 5 гольовими передачами. З МанСіті здобув 11 титулів.
- Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола та одноклубники Родрі, Кайл Вокер вже попрощались із українським футболістом.