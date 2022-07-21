Вже у розташуванні Арсенала

25-річний лівий захисник вже покинув розташування Манчестер Сіті заради переходу в інший клуб АПЛ Арсенал. В об'єктиви когось із фанатів вже потрапило відео з Олександром Зінченком, який у США прибув у розташування "канонірів".

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Чоловік голосно викрикнув "Удачі", а футболіст помахав у відповідь рукою. Це унікальні кадри прибуття Зінченка на передсезонний збір лондонського клубу.

Зінченко прибув на збір Арсенала: дивіться відео

Нагадаємо, що Арсенал теж свій тренувальний збір проводить у США. 21 липня команда Мікеля Артети у товариському матчі переграла Орландо Сіті з рахунком 1:3. Перед цим Арсенал здолав Нюрнберг (3:5) та Евертон Віталія Миколенка (0:2).

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