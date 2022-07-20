Родрі: Манчестер Сіті його не вистачатиме

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився думкою про українського одноклубника Олександра Зінченка, який найближчим часом має перейти в Арсенал.

До теми Зінченко покинув МанСіті заради Арсенала, – інсайдер Романо

Він був відмінним гравцем і партнером по команді. Він заслужив на краще. Манчестер Сіті його не вистачатиме. Але це футбол, життя триває. Гравці приходять і йдуть, ми раді за нього,

– сказав одноклубник Зінченка.

Напередодні інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Зінченко вже уклав угоду з лондонським клубом. Український футболіст начебто вже підписав контракт до 2026 року.

Згодом він опублікував інформацію про те, що українець покинув тренувальний табір "містян", щоб перебратись до Арсенала.

Також ЗМІ повідомляли, що українець обійдеться лондонському гранду у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони МанСіті отримає бонусами.

Кар'єра Зінченка у складі "містян"