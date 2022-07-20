Гвардіола: Радітиму за успіх, який вони матимуть там
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтвердив відхід трьох ключових гравців команди.
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Зінченко, як і Габріел (Жезус) та Рахім (Стерлінг), вплив цих трьох футболістів був дуже великим. Це неймовірні люди та виняткові гравці, але вони йдуть. Челсі та Арсенал – неймовірні клуби, і я радітиму за успіх, який вони матимуть там,
– сказав наставник "містян".
Гвардіола розповів, що йому вдалося попрощатися з Олександром належним чином.
"Вдячні за ті зусилля, які вони прикладали на полі та за його межами. Було приємно попрощатися з Олександром, ми змогли це зробити належним чином. Цього не вдалося зробити з Габріелем та Рахімом, але з Олександром ми пообідали та сказали один одному "бувай"", – додав Гвардіола.
Що відомо про перехід Зінченка
- 19 липня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зінченко уклав угоду з лондонським клубом. Український футболіст начебто вже підписав контракт до 2026 року.
- Потім стало відомо, що українець покинув тренувальний табір "містян", щоб перебратись до Арсенала.
- Зазначають, що українець обійдеться лондонському гранду у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони МанСіті отримає бонусами.
- Раніше повідомлялося, Арсенал готовий використовувати Зінченка на його звичній позиції у разі трансферу футболіста.
- Півзахисник Манчестер Сіті Родрі поділився думкою про українського одноклубника. Він наголосив, що Олександра не вистачатиме "містянам".
- У сезоні-2021/2022 Зінченко зіграв у 28 матчах за "містян", де відзначився п'ятьма гольовими передачами.