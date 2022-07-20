Гвардіола: Радітиму за успіх, який вони матимуть там

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтвердив відхід трьох ключових гравців команди.

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Зінченко, як і Габріел (Жезус) та Рахім (Стерлінг), вплив цих трьох футболістів був дуже великим. Це неймовірні люди та виняткові гравці, але вони йдуть. Челсі та Арсенал – неймовірні клуби, і я радітиму за успіх, який вони матимуть там,

– сказав наставник "містян".

Гвардіола розповів, що йому вдалося попрощатися з Олександром належним чином.

"Вдячні за ті зусилля, які вони прикладали на полі та за його межами. Було приємно попрощатися з Олександром, ми змогли це зробити належним чином. Цього не вдалося зробити з Габріелем та Рахімом, але з Олександром ми пообідали та сказали один одному "бувай"", – додав Гвардіола.

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