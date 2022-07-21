Артета: Я дуже добре знаю цього гравця

Лондонський клуб, як і Манчестер Сіті проводить передсезонний збір у США. Олександр Зінченко вже попрощався з "містянами" та приєднався до тренувального табору "канонірів". Вже з'явились перші унікальні кадри. Прибуття українця підтвердив й Мікель Артета.

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Наразі трансфер футболіста є остаточно не закінченим, залишились формальності. 40-річний іспанський тренер Арсенала не приховує радості від переходу Олександра Зінченка.

Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст, і він також принесе ще одну конкурентну перевагу нашій роздягальні,

– сказав Артета.

Нагадаємо, що Артета попрацював із Зінченком у МанСіті, коли виконував там роль асистента головного тренера.

"Універсальність – це те, що буде важливим для команди"

Наставник лондонського клубу виділив універсальність українця на футбольному полі. Зінченко може зіграти, як у захисті, а так і в центрі поля. Саме через це Арсенал вирішив запросити у свою команду одного з лідерів збірної України.

"Він може зіграти і на півзахисті, і на позиції лівого захисника. На початку кар'єри він був типовим номером 10, а ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато, що ми хочемо від нашої манери гри. Універсальність – це те, що буде важливим для команди, тому що у нас є гравці на цій позиції, які є конкретнішими крайніми захисниками, тому я дуже радий", – додав тренер "канонірів".

Саме у Сіті Пеп Гвардіола почав використовувати Зінченка на позиції лівого захисника. До цього та й в українській збірній Олександр грав виключно у центрі поля.