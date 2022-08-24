Аталанта різко підняла ціну на Маліновського: вартість може відлякати претендентів
Джерело:TuttoAtalanta
Вже на старті нового сезону Серії А Руслан Маліновський відзначився результативними діями. Це дозволило Аталанті збільшити вартість трансферу українського півзахисника.
Хочуть максимально нажитись на трансфері
У першому турі проти Сампдорії Руслану Маліновському вистачило шести хвилин на полі, щоб допомогти Аталанті подвоїти перевагу у рахунку (0:2). 29-річний атакувальний півзахисник відзначився асистом.
Варто побачити Після гармати у ворота Мілана: Маліновський увірвався у символічну збірну туру Серії A
У другому турі Серії А Аталанта приймала одного з лідерів чемпіонату Мілан. Руслан вийшов у стартовому складі бергамівського клубу. Українець став автором першого та єдиного гола команди з Бергамо у цьому поєдинку. Однак результативної гри Маліновського не вистачило Аталанті для того, щоб зберегти переможний рахунок. "Россонері" врятували мирову 1:1.
Після цього голу від Маліновського бергамівський клуб несподівано збільшив ціну на українця. Раніше Аталанта хотіла за трансфер футболіста збірної України 18 – 20 мільйонів євро. Але після поєдинку проти Мілана вартість переходу зросла до 30 – 35 мільйонів.
Також клуб із Бергамо готовий розглянути усі пропозиції щодо півзахисника. Бергамівці готові погодить на трансфер або оренду з правом викупу.Цікаво. Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до кінця червня 2023 року.
За Маліновським стають у чергу
- За українським гравцем цікавиться цілий ряд іноземних клубів – англійські Ноттінгем Форест, Тоттенхем та Ньюкасл, а також французький Марсель.
- Однак Маліновський не хоче переходити у Ноттінгем Форест та клуб Ліги 1 Марсель. Аталанта теж відмовила "лісникам" після першої пропозиції у вигляді 15 мільйонів.
- Руслан не проти одягнути футболці "шпор".
- Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не лише не виключає трансфер українця, а й підігріває інтерес до переходу. Наставник після конфлікту продовжує шукати мінуси у грі Руслана.
- Натомість Маліновський за підсумками матчу проти Мілана став найкращим гравцем Аталанти, а SofaScore включив його у символічну збірну 2-го туру Серії А.