АПЛ – пріоритет Маліновського

Схоже, що Руслан Маліновський вже визначився із майбутнім клубом. Атакувальний півзахисник націлений обрати варіант із АПЛ, аніж спробувати свої сили у французькому чемпіонаті.

До теми Хоче виперти з клубу: тренер Аталанти знайшов дивний мінус у Маліновського, який забив Мілану

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, футболіст збірної України віддає перевагу Тоттенхему, а не Марселю, про інтерес якого з'явились чутки у середині серпня.

Однак є одна велика перешкода переїзду Маліновського в АПЛ. "Шпори" хочуть взяти Руслана в оренду з правом викупу. Натомість Аталанта розглядає лише повноцінний трансфер українця.

Маліновський поїде з Італії

Раніше повідомлялось, що у черзі за українцем був ще один англійський клуб Ноттінгем Форест. Але пропозиція від новачка АПЛ у 15 мільйонів євро не влаштувала беграмівську команду. Аталанта хоче виручити за Руслана 20 – 22 мільйони. Півзахисник сам не хоче одягати футболку "червоно-білих".

Зверніть увагу! Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до кінця червня 2023 року.

Також у ЗМІ йшла мова про одного з найбагатших клубів світу Ньюкасл, який теж виступає в АПЛ.

Цікаво, що саме у товариському матчі проти Ньюкасла Маліновський та головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні посварились.

Після чого наставник не виключив трансферу українця у це літнє трансферне вікно. Гасперіні робив дивну заяву, що команді потрібні футболісти, які забивають більше 6 голів. Саме стільки м'ячів Маліновський забив у минулому сезоні у Серії А.

До слова. Попри конфлікт Маліновський продовжує відзначитись у футболці Аталанти. У новому сезоні Руслан зіграв два матчі, у яких забив гол та віддав результативну передачу. Дебютний м'яч у цьому сезоні оформив у ворота Мілану (1:1). Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у цьому поєдинку.