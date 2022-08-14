Самдорія – Аталанта 0:2

Матч закінчився перемогою гостей. Команда з Бергамо зуміла забити двічі і не пропустила, пише 24 канал.

Варту уваги Дружина Маліновського натякнула на відхід Руслана з Аталанти — фото

На 26-й хвилині відзначився Рафаель Толой, а на останніх секундах зустрічі забив Адемола Лукман.

Українець Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині і саме він віддав асист, коли забивав Лукман.

У паралельній зустрічі 1-го туру Мілан переміг Удінезе з рахунком 4:2.

Маліновський може залишити Аталанту

Руслан Маліновський може залишити італійський клуб. Про це раніше повідомляв відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, на 29-річного українця претендує Ноттінгем Форест. Також з агентами хавбека контактують клуби АПЛ та Серії А. Найближчим часом Маліновський обговорить своє майбутнє з керівництвом Аталанти.

Минулого сезону Руслан відіграв 41 матч у всіх турнірах за "бергамасків", у яких забив 10 голів і зробив 7 результативних передач. Також нагадаємо, що Ноттінгем Форест повернувся в АПЛ після 23-річної перерви.

Відеоогляд матчу