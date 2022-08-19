Маліновський конфлікт з головним тренером

Головний директор каналу Sportitalia Мікеле Крішителло повідомив, що хавбек Аталанти Руслан Маліновський мав конфлікт з головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні. Сварка між ними сталася наприкінці спарингу з Ньюкаслом, що відбувся 29 липня.

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Зазначається, що Аталанта хотіла б зберегти 29-річного українця, попри те, що агент уже розвідує можливості на трансферному ринку.

Нещодавно у ЗМІ повідомили, що Марсель прагне підписати українця. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.

Раніше також повідомлялося, що українцем цікавляться клуби АПЛ: Ноттінгем Форест та Тоттенхем.

Успіхи Маліновського в Аталанті