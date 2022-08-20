Мало голів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні під час пресконференції піддав критиці Руслана Маліновського.

Водночас Один із найбагатших клубів світу включився у боротьбу за Маліновського

"Він добре адаптувався, зробив багато чудових речей. Однак Аталанті потрібні гравці, які забивають понад 6 голів за сезон. Він добре адаптувався, але на ринку потрібно шукати тих, хто найбільше підходить твоєму стилю гри", – заявив Гасперіні.

Маліновський у попередньому сезоні чемпіонату Італії й справді забив 6 голів за 30 матчів. Але також віддав п'ять результативних передач.

Він також зіграв у 5 матчах Ліги чемпіонів, де теж відзначився забитим голом. Ще трьома голами та двома результативними передачами футболістів відзначився у п'яти матчах Ліги Європи.

Конфлікт між Маліновським та Гасперіні

Перед тим італійські журналісти повідомляли про конфлікт між Маліновським та Гасперіні. Що саме стало причиною конфлікту не повідомляється. Однак саме це може стати причиною для переходу українця в інший клуб.

Серед зацікавлених у послугах українців клубів називають англійський Тоттенхем. Але "шпори" розглядають можливість оренди півзахисника. Аталанта ж вимагає повноцінний трансфер щонайменше за 20 мільйонів євро.

Ще один претендент – французький Марсель. А перед тим – англійський Ноттінгем Форест.