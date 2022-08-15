Гасперіні: Ми повинні бути готові до всього

Мова йде про можливий перехід у Ноттінгем Форест, який є новачком АПЛ. Клуб хоче якісно підсилити команду. Англійська команда готова віддати за Руслана Маліновського 15 мільйонів євро. Однак фінансові смаки Аталанти є дещо вищими.

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Бергамівський клуб оцінює трансфер українського півзахисника у 20 – 22 мільйони. Тому перша спроба англійців була відхилена. Швидше за все, що така сума буде непосильною для новачка АПЛ. Але чутки про потенційний перехід не вщухають.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні своїм коментарем лише підігрів інтерес до цього можливого трансферу Маліновського в Англію. За його словами, зацікавленість до українця є мало не щодня. Тому у клубі готові до будь-яких поворотів долі.

Маліновський? Запити надходять щодня. Ми повинні бути готові до всього, оскільки трансферне вікно все ще відкрито. Набагато важливіше дотримуватись певних домовленостей, які заздалегідь обговорювалися з керівництвом, і ті вхідні дані, які були встановлені,

– сказав Гасперіні.

Цікаво! Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до кінця червня 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість Руслана складає 28 мільйонів євро, що значно перевищує ту суму, яку пропонує Ноттінгем Форест.

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