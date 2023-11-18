Заробив божевільні гроші: "Жадібне пузо" проговорився, скільки отримав за бій проти Нганну

Виставковий бій проти Френсіса Нганну приніс найбільший гонорар Тайсону Ф'юрі. Важко уявити, але за попередні титульні поєдинки "Циганський король" отримував значно менше.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі отримав фантастичну винагороду за свій бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. Саудівські шейхи дуже щедро заплатили за видовищний бій двох найнебезпечніших панчерів.

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Нечувана щедрість саудитів

Під час розмови з журналістами балакучий Ф'юрі проговорився про свій гонорар. Пихатий "Циганський король" не зміг стримати язик за зубами, щоб не похизуватися.

Чи зміг я забути бій з Нганну? Ти тупий чи як? Мені щойно заплатили близько 50 мільйонів фунтів,

– сказав Ф'юрі.

Таким чином, 35-річний боксер отримав близько 61 мільйона доларів. Це найбільший гонорар Ф'юрі за всю кар'єру. До цього бою британець найбільше заробив за мегафайт проти Вайта – 36 мільйонів. Поєдинки проти Чісори та Вайлдера поповнили банківський рахунок "Жадібного пуза" орієнтовно по 29 мільйонів кожний.

Тепер Ф'юрі обмірковує, що краще йому придбати за ці гроші: супер-яхту, літак чи об'єкт нерухомості.