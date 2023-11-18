Чемпион WBC Тайсон Фьюри получил фантастическое вознаграждение за свой бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну. Саудовские шейхи очень щедро заплатили за зрелищное сражение двух самых опасных панчеров.

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Небывалая щедрость саудитов

Во время разговора с журналистами болтливый Фьюри проговорился о своем гонораре. Напыщенный "Цыганский король" не мог сдержать язык за зубами, чтобы не похвастаться.

Смог ли я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только что заплатили около 50 миллионов фунтов,

– сказал Фьюри.

Таким образом, 35-летний боксер получил около 61 миллиона долларов. Это самый большой гонорар Фьюри за всю карьеру. До этого боя британец больше всего заработал за мегафайт против Уайта – 36 миллионов. Поединки против Чисоры и Уайлдера пополнили банковский счет "Жадного пуза" ориентировочно по 29 миллионов каждый.

Теперь Фьюри обдумывает, что лучше ему приобрести за эти деньги: супер-яхту, самолет или объект недвижимости.