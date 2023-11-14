Комерційний бій Френсіса Нганну та чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі привернув увагу зірок спорту та шоубізу. Подивитися на битву найнебезпечніших нокаутерів боксу та ММА приїхали Криштіану Роналду, Емінем, Конор Макгрегор, Менні Пак'яо та багато інших VIP-гостей. Зрозуміло, що гонорари Ф'юрі та Нганну повинні були відповідати статусу бою.

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Новий рівень достатку Нганну

Френсіс Нганну відверто зізнався, що раніше ніколи не отримував такі великі гроші. Тепер зрозуміло, чому зірка ММА планує продовжити свою боксерську кар'єру.

Поєдинок з Ф'юрі став зовсім іншим у порівнянні з моїм останнім боєм в ММА. Я заробив, як мінімум, більше, ніж за все життя, за всю кар'єру. Ви можете уявити, скільки я заробляв,

– зізнався Нганну.

Також ексчемпіон UFC пригадав, скільки заробляв на початку кар'єри.

Моя зарплата спочатку була дуже низькою, близько 10 тисяч доларів плюс витрати. Піднімаючись, провівши 10 боїв, страждаючи, все починає змінюватися. І ставлення зовсім інше – королівське. Не можна це не згадати. Моїй родині надали королівські умови, посадили близько рингу. Їм показали все місто, все,

– розповів Нганну.

Зазначимо, що за свій останній чемпіонський бій в UFC Френсіс Нганну заробив найбільший гонорар в ММА – 600 тисяч доларів. Щодо бою з Ф'юрі, то офіційні цифри не були оголошені. "Циганський король" розповідав, що Нганну заробить за бій з ним 10 мільйонів доларів. А промоутер Едді Хірн назвав ще більш вражаючу суму – 30 мільйонів.

Нагадаємо, що Френсіс Нганну поступився Тайсону Ф'юрі. Судді віддали перемогу "Циганському королю", який побував у нокдауні та мав жалюгідний вигляд в рингу. Через це промоутери Ф'юрі наполягли на перенесенні бою за абсолют з Олександром Усиком. У ЗМІ тепер називають нову дату мегафайту – 17 лютого 2024 року.