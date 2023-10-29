Цей поєдинок відвідав Олександр Усик. Очікувалося, що після легкої перемоги Тайсона Ф'юрі буде оголошено остаточну дату бою за перший в історії хевівейту бій за абсолют, переможець якого володітиме одразу 4 поясами, пише 24 Канал.

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Ф'юрі виявився не таким грізним, як здавалося

Проте цього не сталося. Адже комерційне шоу для "Жадібного пуза" вийшло зовсім не таким простим. Поєдинок розпочався досить активно з боку обох бійців. Нганну, попри те, що дебютував у професійному боксі, сміливо та виважено атакував, а Ф'юрі намагався тримати дистанцію та влучати дальніми ударами.

Британець через те, що бій відбувався за правилами його рідного спорту діяв першим номером, але камерунський боєць знаходив спосіб відповідати. Френсіс Нганну вже у третьому раунді шокував публіку та Тайсона Ф'юрі, на контратаці влучивши чемпіону WBC у голову, після чого той опинився на настилі. "Циганський король" деякий час перебував у нокдауні, але зміг продовжити поєдинок.

Дивіться відео з нокдауном Тайсона Ф'юрі

Після цього Ф'юрі діяв уже не так самовпевнено й остерігався потужних ударів суперника. У результаті він все ж таки переміг роздільним рішенням суддів, але точно не зміг залякати Усика, який спостерігав за боєм поруч із Кріштіану Роналду. Рефері віддали "Жадібному пузу" перемогу – 94:95, 96:93, 95:94, при цьому навіть британські уболівальники заявляють, що колишнього чемпіона ММА пограбували.

Після поєдинку Тайсон Ф'юрі зустрівся у ринзі з Олександром Усиком, але оголошення дати бою за абсолют так і не відбулося. Британець при цьому не виглядав готовим уже зараз розпочинати тренувальний табір, тому, можливо, 23 грудня, як говорилося раніше, бій все ж таки не відбудеться.

Дивіться відеоогляд бою Ф'юрі – Нганну