Клуб Зінченка продовжує полювання за Судаковим: скільки лідер АПЛ готовий заплатити за "гірника"
Джерело:Football London
Георгій Судаков продовжує бути у центрі уваги інсайдерів та європейської преси. Півзахисник Шахтаря може змінити клубну прописку вже влітку 2024-го року.
Англійські ЗМІ продовжують приписувати інтерес Арсенала до Георгія Судакова. Лондонський клуб спробує підписати 21-річного атакувального півзахисника, попри вже одну невдалу спробу із трансфером ексгірника Михайла Мудрика.
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Спробують догодити "гірникам"
"Каноніри" готові викласти за футболіста збірної України 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін повідомляв, чому "гірники" відхилили 40-мільйонну пропозицію Наполі на Судакова. Представник донеччан повідомив, за яку суму "кроти" готові були відпустити свою зірку.
Наразі Судаков допомагає Шахтарю йти до чергового чемпіонства України. У поточному сезоні-2023/2024 Георгій провів у футболці донеччан вже 29 матчів (7 голів та 3 асисти), а "гірники" із 55 очками продовжує утримувати лідерство у таблиці УПЛ.До слова. У 21-річного футболіста є чинний контракт із донецьким клубом до кінця червня 2028-го року.
Зацікавлений Арсенал після 33-х зіграних турів очолив турнірну таблицю АПЛ, набравши 74 пункти. Щоправда, стільки ж балів у другого Ліверпуля. Лише на одне очко менше у третього МанСіті, яке має гру у запасі.
Хто із клубів полює на Георгія Судакова
- Окрім Арсенала на Георгія претендують ще декілька клубів АПЛ – Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем та навіт Астон Вілла.
- Також були чутки, що українець потрапив під приціл іспанських грандів – Барселони та мадридського Атлетіко.
- Сам Судаков зізнався, що старається не реагувати на усі ці чутки, а також розповідав про інтерес до нього із Італії.
- Були інсайди, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.
- Також лісабонська Бенфіка готова нав'язати боротьбу за Судакова. За "орлів" вже успішно виступає ексгірник та друг Георгія – голкіпер Анатолій Трубін.