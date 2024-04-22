Клуб Зінченка продовжує полювання за Судаковим: скільки лідер АПЛ готовий заплатити за "гірника"

Георгій Судаков продовжує бути у центрі уваги інсайдерів та європейської преси. Півзахисник Шахтаря може змінити клубну прописку вже влітку 2024-го року.

Англійські ЗМІ продовжують приписувати інтерес Арсенала до Георгія Судакова. Лондонський клуб спробує підписати 21-річного атакувального півзахисника, попри вже одну невдалу спробу із трансфером ексгірника Михайла Мудрика.

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Спробують догодити "гірникам"

"Каноніри" готові викласти за футболіста збірної України 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін повідомляв, чому "гірники" відхилили 40-мільйонну пропозицію Наполі на Судакова. Представник донеччан повідомив, за яку суму "кроти" готові були відпустити свою зірку.

Наразі Судаков допомагає Шахтарю йти до чергового чемпіонства України. У поточному сезоні-2023/2024 Георгій провів у футболці донеччан вже 29 матчів (7 голів та 3 асисти), а "гірники" із 55 очками продовжує утримувати лідерство у таблиці УПЛ.

. У 21-річного футболіста є чинний контракт із донецьким клубом до кінця червня 2028-го року.

Зацікавлений Арсенал після 33-х зіграних турів очолив турнірну таблицю АПЛ, набравши 74 пункти. Щоправда, стільки ж балів у другого Ліверпуля. Лише на одне очко менше у третього МанСіті, яке має гру у запасі.

Хто із клубів полює на Георгія Судакова