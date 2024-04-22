Английские СМИ продолжают приписывать интерес Арсенала к Георгию Судакову. Лондонский клуб попытается подписать 21-летнего атакующего полузащитника, несмотря на уже одну неудачную попытку с трансфером экс-горняка Михаила Мудрика.

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Попробуют угодить "горнякам"

"Канониры" готовы выложить за футболиста сборной Украины 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин сообщал, почему "горняки" отклонили 40-миллионное предложение Наполи на Судакова. Представитель донетчан сообщил, за какую сумму "кроты" готовы были отпустить свою звезду.

Сейчас Судаков помогает Шахтеру идти к очередному чемпионству Украины. В текущем сезоне-2023/2024 Георгий провел в футболке дончан уже 29 матчей (7 голов и 3 ассиста), а "горняки" с 55 очками продолжает удерживать лидерство в таблице УПЛ.

К слову. У 21-летнего футболиста есть действующий контракт с донецким клубом до конца июня 2028-го года.

Заинтересованный Арсенал после 33-х сыгранных туров возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 пункта. Правда, столько же баллов у второго Ливерпуля. Лишь на одно очко меньше у третьего МанСити, которое имеет игру в запасе.

Кто из клубов охотится на Георгия Судакова