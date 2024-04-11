Шахтар готується продати Георгія Судакова. На 21-річного півзахисника вже претендують кілька відомих клубів.

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Георгій Судаков зацікавив європейські гранди

На атакувального півзахисника претендують Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Також Судаковим цікавляться Челсі, Ньюкасл, Вест Хем Юнайтед, Астон Вілла, а також ще декілька клубів з "глибокими" кишенями.

Зокрема є інформація, що українцем зацікавлені провідні команди Ла Ліги – Барселона та Атлетіко Мадрид. Сам Судаков вже підтвердив зацікавленість парою італійських клубів.

Вперше з'явились чутки, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.

Відзначимо. Портал Transfermarkt оцінює Георгія Судакова у 25 мільйонів євро. Нещодавно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" хочуть заробити на півзахиснику 150 мільйонів євро. Також раніше Шахтар відхилив пропозицію від Наполі на 40 мільйонів євро. Шахтар вичікує момент, а вдала гра Судакова на Євро-2024 за збірну України може лиш піти на руку "гірникам".

У сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 16 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по 1 м'ячу Судаков забив у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Шахтар наразі претендує на кубок України та чемпіонство УПЛ.