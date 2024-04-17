Одним з них беззаперечно є лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков, за яким очікується справжнє полювання. Ним цікавляться в Англії, Іспанії, Італії, Німеччині, Франції та Португалії.

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Трансферна ситуація навколо Судакова

Українець мав можливість змінити клубну прописку ще взимку. Тоді найбільший інтерес виявляли Ювентус і Наполі, а неаполітанці навіть робили офіційну пропозицію.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, чи близький був Судаков до трансферу та за скільки клуб міг відпустити тоді гравця.

Ми могли продати Судакова взимку в Наполі. Однак італійці зробили пропозицію в розмірі 40 мільйонів євро, ми були готові відпустити його за 50 мільйонів + бонуси, але Наполі втратив цю можливість. Судаков зараз коштує більше, ним цікавляться багато топклубів, найбільший інтерес з боку АПЛ, вони знають ціну,

– заявив Палкін.

За словами гендиректора "гірників", Судаков стане одним з найкращих півзахисників Європи та світу. Тому донеччани не хочуть, щоб інші клуби шукали знижки на їх гравців через війну в Україні. Він заявив, що клуб має сильні позиції, а трансфер Мудрика є тому прикладом.

Також Сергій Палкін оцінив можливість переходу Георгія Судакова влітку. Він заявив, що контакти з іншими клубами ведуться й така ймовірність є дуже високою.

Цього літнього трансферного вікна в Судакова є великий шанс перейти в один з великих клубів. У нас були деякі контакти з топклубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але оцінюють літні обставини. Влітку він обов’язково перейде до європейського топклубу. Коли я був 15 квітня на матчі Челсі проти Евертона, багато людей запитували мене про Судакова,

– розповів гендиректор Шахтаря.

Нагадаємо, що лише протягом останніх кількох місяців з'являлася інформація про інтерес до 21-річного українського футболіста від: Арсенала, Ліверпуля, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасла, Вест Хема, Астон Вілли, Барселони, Атлетіко Мадрид, Наполі, Ювентуса, Баєра, Баварії, ПСЖ та Бенфіки.

Довідка. У нинішньому сезоні Георгій Судаков провів за Шахтар 28 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Його чинний контракт діє до 31 грудня 2028 року.

Зазначимо, що наступний поєдинок "гірники" проведуть 18 квітня проти Зорі. Стартовий свисток пролунає о 15:30.