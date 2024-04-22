Здавалось, що іспанське дербі закінчиться бойовою нічиєю 2:2, але у компенсований арбітром час Джуд Беллінгем вивів Реал уперед 3:2. У Барселони вже не вистачило часу, аби вивезти із "Сантьяго Бернабеу" бодай один бал.

До теми Чарівник Беллігол: Реал вирвав перемогу у Барселони в Ель Класіко – відеоогляд

Зіркова підтримка Луніна

Андрій Лунін хоч і пропустив два голи, але неодноразово рятував "вершкових".

Була в українського голкіпера персональна підтримка на трибунах. Поєдинок у Мадрид приїхала подивитись перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка приїхала на фарт для "галактікос" та самого Луніна.



Світоліна відвідала Ель Класіко 21 квітня / Фото з інстаграму Еліни

Еліна Світоліна востаннє виходила на корт 12-13 квітня, коли провела два матчі за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг. Перша ракетка України у першому протистоянні переграла у двох сетах румунку Жаклін Крістіан – 6:3, 7:5.

А от у другому поєдинку Еліна несподівано поступилась іншій румунці Ані Богдан – 4:6, 6:4, 3:6.

Жіноча збірна України з тенісу сенсаційно поступилась у протистоянні суперницям із Румунії 2:3 та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.



Світоліна підтримала Луніна у матчі Реал – Барселона / Фото з інстаграму тенісистки

Відзначимо, що на трибунах мадридського стадіону була помічена й перша ракетка світу із Польщі Іга Швьонтек.

Цікаво. Для Луніна Ель Класіко стало 28-м матчем у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 25 голів та 12 поєдинків провів на нуль.

Реал після цієї перемоги збільшив перевагу у турнірній таблиці Ла Ліги над Барселоною, яка йде на 2-му місці. Тепер відрив мадридців складає аж 11 балів (81 очко). Натомість у каталонців – 70 пунктів. Топ-3 таблиці першості замикає Жирона – 68 балів.

До слова, наступний матч Реала відкриє програму 33-го туру Ла Ліги. Команда Карло Анчелотті 26 квітня зіграє на виїзді проти Реал Сосьєдад. Початок о 22:00 (за Києвом). Барселона ж вдома прийматиме Валенсію (29 квітня о 22:00).