Згідно з чутками, одним з клубів, які хочуть підписати лідера Шахтаря, є Арсенал. Георгій Судаков прокоментував чутки про цікавість лондонського клубу.
Читайте також Шахтар мчить до чемпіонства: "гірники" завдяки голу Сікана в меншості обіграли Ворсклу
Судаков про можливий перехід в Арсенал
21-річний півзахисник відзначив, що наразі не надто реагує на чутки, адже хоче зосередитись на виступах за "гірників".
Це, звичайно, приємно, але я, чесно кажучи, не надто на це реагую. Я хочу якомога більше зосередитися на своєму футболі, своєму розвитку та своїй команді. Зараз я гравець Шахтаря і маю великі амбіції,
– розповів Судаков.
Також він додав, що влітку відбудуться чемпіонат Європи та Олімпійські ігри, тому наразі він хоче думати про них.
Сам Арсенал не здійснює конкретних дій стосовно українця.
Наразі Судаков є одним із ключових гравців Шахтаря. "Гірники" претендують на Кубок України та чемпіонство УПЛ. Загалом у сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 17 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.
Хто ще цікавиться Георгієм Судаковим
- Згідно з чутками, на Судакова, окрім Арсеналу претендують ще Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл, Вест Хем Юнайтед та Астон Вілла.
- Також є інформація, що українцем зацікавлені провідні команди Ла Ліги – Барселона та Атлетіко Мадрид.
- Сам Георгій Судаков розповів про цікавість декількома італійськими клубами.
- Зокрема з'явились чутки, що за півзахисником стежать Баварія, Баєр та ПСЖ.
- Також Бенфіка готова запропонувати Шахтарю трансфер Судакова.