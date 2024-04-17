Згідно з чутками, одним з клубів, які хочуть підписати лідера Шахтаря, є Арсенал. Георгій Судаков прокоментував чутки про цікавість лондонського клубу.

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Судаков про можливий перехід в Арсенал

21-річний півзахисник відзначив, що наразі не надто реагує на чутки, адже хоче зосередитись на виступах за "гірників".

Це, звичайно, приємно, але я, чесно кажучи, не надто на це реагую. Я хочу якомога більше зосередитися на своєму футболі, своєму розвитку та своїй команді. Зараз я гравець Шахтаря і маю великі амбіції,

– розповів Судаков.

Також він додав, що влітку відбудуться чемпіонат Європи та Олімпійські ігри, тому наразі він хоче думати про них.

Сам Арсенал не здійснює конкретних дій стосовно українця.

Нагадаємо. Не так давно Судаков підписав новий контракт із Шахтарем, де "гірники" прописали півзахиснику 150 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює українського півзахисника у 25 мільйонів євро.

Наразі Судаков є одним із ключових гравців Шахтаря. "Гірники" претендують на Кубок України та чемпіонство УПЛ. Загалом у сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар в УПЛ 17 матчів, де він забив 3 голи та відзначився однією гольовою передачею. Також по одному м'ячу Судаков забив у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

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