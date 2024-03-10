Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков вже рік перебуває в епіцентрі трансферних чуток. Не секрет, що "гірники" планують добряче заробити на продажі 21-річного українця.

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Нові претенденти на Судакова

Взимку футболістом активно цікавились клуби Серії А, а чинний чемпіон турніру Наполі навіть робив пропозицію в 40 мільйонів євро. Шахтар же відмовив "партенопеям", адже хоче виручити більше грошей.

Тим часом, у ЗМІ потрапили нові чутки про претендентів на Георгія. Пишуть, що за Судаковим активно стежить Барселона. Подейкують, що Шахтар готовий був би попрощатися із хавбеком за 50 мільйонів євро.

Проте ця сума відлякує каталонців, адже вони не готові стільки витрачати на українця. Іншим же фаворитом на придбання Судакова називається Ліверпуль. Перевагою англійців є як раз фінансовий аспект можливого трансферу.

ЗМІ пишуть, що мерсисайдці скоріше готові задовольнити апетити Шахтаря. До слова, взимку Георгій перепідписав із донеччанами контракт, який тепер діє до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 18 мільйонів євро.

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Кар'єра Георгія Судакова