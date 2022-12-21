Арсенал визначився із пропозицією щодо Мудрика: Шахтар отримає солідну суму та вигідні умови
Джерело:Egal Talks Football
Лондонський Арсенал з усіх сил намагається оформити трансфер Михайла Мудрика. "Каноніри" визначились із умовами пропозиції, які надійдуть до Шахтаря.
За інформацією журналіста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонський клуб готовий віддати за Михайла Мудрика 60 – 65 мільйонів євро, включаючи бонуси. Також Арсенал може запропонувати Шахтарю відсоток від майбутнього трансферу лівого вінгера в іншу команду.
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ЗМІ підігрівають інтерес до трансферу
У розташуванні лідера АПЛ сподіваються, що така пропозиція переконає українців відпустити свого ключового футболіста.
Раніше була інформація, що Арсенал та Шахтар домовились щодо переїзду Мудрика у Лондон. Журналіст Єрун Стекеленбург навіть анонсував дату появи Михайла у розташуванні "канонірів" – 4 січня.Цікаво! За оновленими даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. Це дозволило стати Михайлу найдорожчим гравцем в історії УПЛ.
Однак, можливо, це чергові чутки, щоб підігріти інтерес до переходу Мудрика.
Мудрик близький до переїзду у Лондон
- ЗМІ повідомляли, що представники їздили у Лондон, щоб провести зустрічі з чотирма потенційними покупцями на "гірників". Але в основному мова йшла про Мудрика.
- В інтерв'ю Михайло розповідав, що влітку мав діалоги з тренерами трьох клубів. Але жодна розмова не закінчилась успішним трансфером.
- Шахтар неодноразово порівнював перехід Михайла з 100-мільйонними трансферами топових грандів Європи. Але сам футболіст був шокований такими заявами та зізнався, що буде засмучений, якщо залишиться у Шахтарі після зимового трансферного вікна.
- Контракт лівого вінгера з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.
- У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" 10 голами у 18 поєдинках. Також віддав 8 асистів на партнерів по команді.