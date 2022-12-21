Арсенал визначився із пропозицією щодо Мудрика: Шахтар отримає солідну суму та вигідні умови

Лондонський Арсенал з усіх сил намагається оформити трансфер Михайла Мудрика. "Каноніри" визначились із умовами пропозиції, які надійдуть до Шахтаря.

За інформацією журналіста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонський клуб готовий віддати за Михайла Мудрика 60 – 65 мільйонів євро, включаючи бонуси. Також Арсенал може запропонувати Шахтарю відсоток від майбутнього трансферу лівого вінгера в іншу команду.

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ЗМІ підігрівають інтерес до трансферу

У розташуванні лідера АПЛ сподіваються, що така пропозиція переконає українців відпустити свого ключового футболіста.

Раніше була інформація, що Арсенал та Шахтар домовились щодо переїзду Мудрика у Лондон. Журналіст Єрун Стекеленбург навіть анонсував дату появи Михайла у розташуванні "канонірів" – 4 січня.

Однак, можливо, це чергові чутки, щоб підігріти інтерес до переходу Мудрика.

Мудрик близький до переїзду у Лондон