За інформацією журналіста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонський клуб готовий віддати за Михайла Мудрика 60 – 65 мільйонів євро, включаючи бонуси. Також Арсенал може запропонувати Шахтарю відсоток від майбутнього трансферу лівого вінгера в іншу команду.
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ЗМІ підігрівають інтерес до трансферу
У розташуванні лідера АПЛ сподіваються, що така пропозиція переконає українців відпустити свого ключового футболіста.
Раніше була інформація, що Арсенал та Шахтар домовились щодо переїзду Мудрика у Лондон. Журналіст Єрун Стекеленбург навіть анонсував дату появи Михайла у розташуванні "канонірів" – 4 січня.
Однак, можливо, це чергові чутки, щоб підігріти інтерес до переходу Мудрика.
Мудрик близький до переїзду у Лондон
- ЗМІ повідомляли, що представники їздили у Лондон, щоб провести зустрічі з чотирма потенційними покупцями на "гірників". Але в основному мова йшла про Мудрика.
- В інтерв'ю Михайло розповідав, що влітку мав діалоги з тренерами трьох клубів. Але жодна розмова не закінчилась успішним трансфером.
- Шахтар неодноразово порівнював перехід Михайла з 100-мільйонними трансферами топових грандів Європи. Але сам футболіст був шокований такими заявами та зізнався, що буде засмучений, якщо залишиться у Шахтарі після зимового трансферного вікна.
- Контракт лівого вінгера з донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.
- У сезоні-2022/2023 Мудрик відзначився у футболці "гірників" 10 голами у 18 поєдинках. Також віддав 8 асистів на партнерів по команді.