За інформацією журналіста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонський клуб готовий віддати за Михайла Мудрика 60 – 65 мільйонів євро, включаючи бонуси. Також Арсенал може запропонувати Шахтарю відсоток від майбутнього трансферу лівого вінгера в іншу команду.

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ЗМІ підігрівають інтерес до трансферу

У розташуванні лідера АПЛ сподіваються, що така пропозиція переконає українців відпустити свого ключового футболіста.

Раніше була інформація, що Арсенал та Шахтар домовились щодо переїзду Мудрика у Лондон. Журналіст Єрун Стекеленбург навіть анонсував дату появи Михайла у розташуванні "канонірів" – 4 січня.

Цікаво! За оновленими даними Transfermarkt, вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. Це дозволило стати Михайлу найдорожчим гравцем в історії УПЛ.

Однак, можливо, це чергові чутки, щоб підігріти інтерес до переходу Мудрика.

Мудрик близький до переїзду у Лондон