По информации журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, лондонский клуб готов отдать за Михаила Мудрика 60-65 миллионов евро, включая бонусы. Также Арсенал может предложить Шахтеру процент от предстоящего трансфера левого вингера в другую команду.

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СМИ подогревают интерес к трансферу

В расположении лидера АПЛ надеются, что такое предложение убедит украинцев отпустить своего ключевого футболиста.

Ранее была информация, что Арсенал и Шахтер договорились о переезде Мудрика в Лондон. Журналист Йерун Стекеленбург даже анонсировал дату появления Михаила в расположении "канониров" - 4 января.

Любопытно! По обновленным данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ.

Однако, возможно, это очередные слухи, чтобы подогреть интерес к переходу Мудрика.

Мудрик близок к переезду в Лондон