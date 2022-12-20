Останній бразилець Шахтаря?

Цього літа донецький Шахтар суттєво ослаб у кадровому плані. Через війну в Україні більшість легіонерів не захотіли повертатись в УПЛ і в односторонньому порядку підписали тимчасові контракти з іншими клубами.

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Єдиним іноземцем, який залишився, був буркінієць Лассіна Траоре, тоді як всі бразильці знайшли собі нові команди. Втім без представників цієї країни донеччани не залишились, взявши в оренду у ПАОКа Лукаса Тейлора.

Правий захисник мав достатньо ігрової практики, але не зміг забронювати за собою статус гравця основи. До його гри було чимало питань і він нерідко програвав конкуренцію Коноплі та Бондарю.

Причина – у грузині

Тепер же у ЗМІ ходять чутки, що Шахтар достроково припинить орендний договір із Тейлором і поверне його в ПАОК. Причиною такого ходу може стати підписання грузинського правого бека Луки Гочолейшвілі з Сабуртало.

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Відзначимо, що до виступів за ПАОК Лукас Тейлор мав досвід гри в УПЛ, відігравши три сезони за Львів та Дніпро-1. У футболці Шахтаря 27-річний бразилець провів 15 матчів, відзначившись одним голом, одним асистом та вилученням.