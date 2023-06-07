Скандинавські фехтувальники закликали FEI скасувати рішення щодо проведення ЧЄ з росіянами

Організатори Європейських ігор вирішили не допустити на змагання "нейтральних" атлетів з Росії та Білорусі. Така принципова позиція не сподобалася діячам з Міжнародної федерації фехтування.

На початку червня Міжнародна федерація фехтування (FIE) позбавила індивідуальні турніри Європейських ігор-2023 статусу чемпіонату Європи, скасувавши нарахування рейтингових олімпійських балів. Враховуючи інтереси країн-агресорів, FIE терміново організувала окремий індивідуальний ЧЄ в Болгарії. Такі дії викликали осуд низки країн.

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Олімпійська кваліфікація повинна відбутися в Кракові

Скандинавський фехтувальний союз (NFU) звернувся із закликом до FIE переглянути своє рішення. Об'єднання з восьми країн Європи вимагають зберегти статус ЧЄ за індивідуальним турніром з фехтування на Європейських іграх, які відбудуться в Кракові.

"Рішення FIE завдає шкоди довгостроковому розвитку фехтування в Європі та зусиллям спортсменів і тренерів, які довго готувалися до реалізації своєї олімпійської мрії в Парижі.

Ми закликаємо FIE змінити своє рішення та затвердити індивідуальні змагання Європейських ігор як турніри чемпіонату Європи-2023, включити їх до олімпійського відбору у фехтуванні", – йдеться у заяві NFU.

Зазначимо, що у випадку реалізації задумів FIE українські фехтувальники можуть залишитися без олімпійських ліцензій. На індивідуальний ЧЄ, який відбудеться в Болгарії, будуть допущені російські та білоруські спортсмени. Це унеможливить участь українських атлетів, які бойкотують всі змагання з представниками країн-агресорів.

Скандинавський фехтувальний союз включає вісім країн – Данію, Фінляндію, Норвегію, Швецію, Ісландію, Естонію, Латвію та Литву. Вони виступають проти повернення росіян та білорусів до міжнародних турнірів.