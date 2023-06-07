В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) лишила индивидуальные турниры Европейских игр-2023 статуса чемпионата Европы, отменив начисление рейтинговых олимпийских баллов. Учитывая интересы стран-агрессоров, FIE срочно организовала отдельный индивидуальный ЧЕ в Болгарии. Такие действия вызвали осуждение ряда стран.

Читайте также Италия проигнорировала бойкот россиян: фехтовальщики из страны-агрессорки будут соревноваться на ЧМ-2023

Олимпийская квалификация должна состояться в Кракове

Скандинавский фехтовальный союз (NFU) обратился с призывом к FIE пересмотреть свое решение. Объединения из восьми стран Европы требуют сохранить статус ЧЕ индивидуального турнира с фехтоваания на Европейских играх, которые состоятся в Кракове.

"Решение FIE наносит ущерб долгосрочному развитию фехтования в Европе и усилиям спортсменов и тренеров, долго готовившихся к реализации своей олимпийской мечты в Париже.

Мы призываем FIE изменить свое решение и утвердить индивидуальные соревнования Европейских игр как турниры чемпионата Европы-2023, включить их в олимпийский отбор в фехтовании", – говорится в заявлении NFU.

Отметим, что в случае реализации замыслов FIE украинские фехтовальщики могут остаться без олимпийских лицензий. На индивидуальный ЧЕ, который пройдет в Болгарии, будут допущены российские и белорусские спортсмены. Это сделает невозможным участие украинских атлетов, которые бойкотируют все соревнования с представителями стран-агрессоров.

К слову. Скандинавский фехтовальный союз включает восемь стран – Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию, Исландию, Эстонию, Латвию и Литву. Они выступают против возвращения россиян и белорусов в международные турниры.