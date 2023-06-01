У березні 2023 року організатори III Європейських ігор, які відбудуться в Польщі, підтвердили своє попереднє рішення не допустити до змагань російських та білоруських атлетів. Проте такі дії не сподобалися проросійським лобістам у FIE.

До теми Рекордна кількість спортсменів: в яких дисциплінах буде задіяна Україна на Європейських Іграх

FIE відстоює інтереси росіян

Тимчасовий президент Міжнародної федерації фехтування (FIE) Емануель Каціадакіс повідомив, що індивідуальні змагання на Європейських іграх будуть позбавлені статусу ЧЄ та рейтингових очок, які впливають на олімпійську кваліфікацію.

Лише командні змагання з фехтування на Європейських іграх 2023 будуть визнані командними чемпіонатами Європи та будуть дійсними для набору балів олімпійської кваліфікації.

FIE зобов'язала Європейську конфедерацію фехтування терміново організувати окремий індивідуальний чемпіонат Європи 2023 року в червні перед ЧС у Мілані. Очки, отримані в цьому змаганні, будуть дійсними для олімпійської кваліфікації. Очевидно, що росіяни та білоруси будуть допущені до змагань в статусі нейтральних спортсменів.

Важливо! Індивідуальний чемпіонат Європи з фехтування відбудеться в Болгарії з 16 до 18 червня. Європейські ігри стартують 21 червня та триватимуть до 2 липня.