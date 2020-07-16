Президент "Інгульця" відповів меру Івано-Франківська: Гроші суддям не возимо і матчі не купуємо
Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк відповів меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу. Чиновник після матчу Першої ліги між "Інгульцем" і "Прикарпаттям" назвав клуб із села Петрове – ганебною командою бариг.
Поєдинок 24-го туру між "Інгульцем" та "Прикарпаттям" запам'ятався неоднозначним суддівством. Поворознюк у коментарі Meta-raitings.com.ua заявив, що не платить суддям.
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"Я суддівство не коментую, тому що зарплату рефері не плачу. Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через пару днів?", – сказав Поворознюк.
Арбітр Іван Бондар помилково призначив пенальті у ворота "Прикарпаття". За словами Поворознюка, рефері після матчу зізнався, що допустив помилку.
Але при чому тут Поворознюк? Ми гроші суддям не возимо і матчі не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю,
– заявив президент "Інгульця".
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"Прикарпаття" могло отримати преміальні?
Поворознюк також повідомив, що "Прикарпаття" могло отримати преміальні, якби відібрало очки в "Інгульця".
Хто фінансово стимулював івано-франківський клуб – Поворознюк не знає.
Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні гравцям преміальні по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз?,
– сказав Поворознюк.
Він додав, що буцімто існує якась версія, що "Інгулець" хочуть втягнути в якусь брудну історію.
"Може, "Інгулець" не хочуть бачити нагорі? Коли нам забивали з двометрового офсайда, чому всі мовчали? Або нехай розкажуть, скільки коштує пенальті в матчі "Чорноморця" і "Руху", – зазначив президент Інгульця.
Поворознюк також висловив сподівання, що вже на найближчих матчах Першої ліги з'явиться система відеоповторів VAR.
Що сталося у матчі "Інгулець" – "Прикарпаття"?
- Арбітр матчу між "Інгульцем" і "Прикарпаттям" припустився двох грубих помилок.
- На 53 хвилині гри Іван Бондар помилково дав другу жовту картку гравцю "Прикарпаття" Владиславу Семотюку.
- Гірчичник був продемонстрований начебто за симуляцію.
- Другою помилкою арбітра називають призначений пенальті у ворота "Прикарпаття" на другій компенсованій хвилині гри.
- На відео чітко видно, що гравець "Інгульця" Ніка Сітчінава симулював падіння, адже оборонець "Прикарпаття" Роман Бочкур не торкався суперника.
- У підсумку "Інгулець" здобув мінімальну перемогу.