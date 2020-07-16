Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк відповів меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу. Чиновник після матчу Першої ліги між "Інгульцем" і "Прикарпаттям" назвав клуб із села Петрове – ганебною командою бариг.

Поєдинок 24-го туру між "Інгульцем" та "Прикарпаттям" запам'ятався неоднозначним суддівством. Поворознюк у коментарі Meta-raitings.com.ua заявив, що не платить суддям.

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"Я суддівство не коментую, тому що зарплату рефері не плачу. Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через пару днів?", – сказав Поворознюк.

Арбітр Іван Бондар помилково призначив пенальті у ворота "Прикарпаття". За словами Поворознюка, рефері після матчу зізнався, що допустив помилку.

Але при чому тут Поворознюк? Ми гроші суддям не возимо і матчі не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю,

– заявив президент "Інгульця".

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"Прикарпаття" могло отримати преміальні?

Поворознюк також повідомив, що "Прикарпаття" могло отримати преміальні, якби відібрало очки в "Інгульця".

Хто фінансово стимулював івано-франківський клуб – Поворознюк не знає.

Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні гравцям преміальні по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз?,

– сказав Поворознюк.

Він додав, що буцімто існує якась версія, що "Інгулець" хочуть втягнути в якусь брудну історію.

"Може, "Інгулець" не хочуть бачити нагорі? Коли нам забивали з двометрового офсайда, чому всі мовчали? Або нехай розкажуть, скільки коштує пенальті в матчі "Чорноморця" і "Руху", – зазначив президент Інгульця.

Поворознюк також висловив сподівання, що вже на найближчих матчах Першої ліги з'явиться система відеоповторів VAR.

Що сталося у матчі "Інгулець" – "Прикарпаття"?